Questo enzima mangia plastica potrebbe essere la soluzione a tutto

Ben 359 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica vengono prodotti ogni anno e 150-200 milioni di tonnellate finiscono nell'ambiente o nelle discariche. Di queste, meno del 10% viene effettivamente riciclato. Così questo nuovo enzima capace di mangiare la plastica potrebbe fare miracoli.

In un nuovo studio presentato sulla rivista Nature, gli scienziati hanno parlato di un enzima capace di distruggere e mangiare il polietilene tereftalato (PET), un materiale plastico che costituisce il 12% di tutti i rifiuti globali.

"Le possibilità sono infinite per sfruttare questo processo di riciclaggio all'avanguardia", ha affermato Hal Alper, professore presso il Dipartimento di ingegneria chimica McKetta presso l'UT Austin e uno dei ricercatori dello studio. "Oltre all'ovvio settore della gestione dei rifiuti, questa soluzione offre anche alle aziende di ogni settore l'opportunità di assumere un ruolo guida nel riciclaggio dei loro prodotti".

L'enzima è stato identificato da un'intelligenza artificiale utilizzata per generare una nuova mutazione in un enzima naturale chiamato PETasi, che consente ai batteri di degradare la plastica PET. L'enzima più efficace è stato denominato FAST-PETasi, testato su oltre 50 diversi tipi di plastica, capace di funzionare a meno di 50 °C e in meno di 24 ore.

I ricercatori adesso si stanno preparando ad aumentare la produzione di enzimi per applicazioni ambientali e industriali, mentre l'enzima è stato perfino brevettato. "Le possibilità sono infinite in tutti i settori per sfruttare questo processo di riciclaggio all'avanguardia", ha affermato infine Alper. Insomma, è stato forse trovato un metodo per riciclare finalmente la plastica? Solo il tempo potrà dircelo.