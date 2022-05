Questo è l'enzima più veloce nel divorare la plastica

Un contenitore di plastica gettato in una discarica può richiedere centinaia di anni per decomporsi naturalmente, ma un enzima appena scoperto potrebbe divorare i rifiuti in meno di un giorno. L'idrolasi poliestere altamente efficiente, nota come PHL7, è stata recentemente trovata in un cimitero tedesco che divorava il compost.

In laboratorio, i ricercatori hanno scoperto che era in grado di decomporre il polietilene tereftalato (PET) del 90% entro 16 ore. PHL7 non è il primo "mangiatore di plastica" naturale scoperto dagli scienziati, ma è il più veloce.

Nel 2016, un enzima che consuma PET, chiamato LLC, è stato trovato in un impianto di riciclaggio in Giappone. Negli anni successivi, è stato annunciato come un chomper di plastica. Ma il nuovo PHL7 è due volte più veloce sul lavoro. Dal 2016, l'enzima LLC è stato ottimizzato dagli scienziati per creare un mutante ancora più vorace di quanto sia naturale, eppure anche questa creazione sintetica ha qualcosa da imparare da PHL7.

"L'enzima scoperto a Lipsia può dare un contributo importante alla creazione di processi alternativi di riciclaggio della plastica a risparmio energetico", afferma il microbiologo Wolfgang Zimmermann dell'Università di Lipsia in Germania.

"Il biocatalizzatore ora sviluppato a Lipsia ha dimostrato di essere altamente efficace nella rapida decomposizione degli imballaggi alimentari in PET usati ed è adatto per l'uso in un processo di riciclaggio ecologico in cui è possibile produrre nuova plastica dai prodotti di decomposizione".