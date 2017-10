EOLO e AVM: tecnologia FRITZ! e scelte tecniche vincenti come basi della qualità

: EOLO, a distanza di un anno dall'introduzione nella sua offerta di EOLO router FRITZ!Box 4020 e delle tecnologie di monitoring e autoconfigurazione, tira le somme di una collaborazione di successo.

La qualità tedesca di AVM con eccellenti risultati di copertura e stabilità della rete Wireless unitamente a un processo di supporto tecnico ottimizzato dai sistemi di nuova generazione, hanno permesso di migliorare in modo significativo l’esperienza dei propri clienti testimoniata dalla riduzione del 90% delle chiamate al customer care dell’azienda varesina, per motivi imputabili al wifi del router. Non solo, EOLO ha ridotto di 19 volte il rientro dei dispositivi per sostituzione.

Un risultato eccezionale. Nell’arco di un anno, EOLO non solo è cresciuta come numero di contratti stipulati con gli utenti, con un aumento di oltre 60.000 clienti attivi nell’ultimo anno, ma grazie alla tecnologia delle soluzioni FRITZ! sviluppate da AVM, ha migliorato la qualità del servizio erogato e l'esperienza del cliente. Un successo decretato dagli utenti stessi perché EOLO è il primo dei grandi operatori di telecomunicazioni a non obbligare il cliente all’utilizzo di uno specifico router offrendo quindi la libertà di scelta. Inoltre, i consumatori hanno la garanzia della massima trasparenza dell’offerta con un canone mensile (e non ogni 4 settimane) tutto compreso come indicato nei piani tariffari.

Luca Spada, Presidente e CEO di EOLO SpA, dichiara: “Nel momento di forte crescita di EOLO, La partnership con AVM, azienda leader nella produzione di dispositivi per connessioni a banda larga, è per noi strategica: ci ha permesso di mantenere un alto standard di qualità integrando la nostra offerta con prodotti all’avanguardia, affidabili e caratterizzati da elevate prestazioni”.

Gianni Garita, country manager AVM Italia, commenta: “EOLO si è affermato sul mercato degli operatori grazie all'idea imprenditoriale di successo che ne rappresenta le basi e alla forte attenzione per il cliente finale. Questi fattori ci accomunano profondamente e da una partnership solida non possono che nascere soluzioni efficaci e clienti soddisfatti. EOLO router e gli indicatori di prestazione sono la testimonianza concreta di una best practice per una soluzione di design, efficace e apprezzata”.