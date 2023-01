Eolo down oggi 25 Gennaio 2023: problemi di connessione in tutta Italia

Ai problemi di Libero e Virgilio Mail, che continuano a persistere, e quelli con i servizi Microsoft che sono in via di risoluzione, si aggiunge anche Eolo. Da qualche minuto infatti il servizio di connessione internet sta riportando qualche disservizio.

Come si può vedere nella pagina Downdetector di Eolo, poco dopo mezzogiorno si è registrato un picco di segnalazioni da tutta Italia. Ad essere interessate infatti sono tutte le principali città in cui è disponibile il servizio: da Torino a Napoli passando per Milano, Verona, Venezia, Bologna, Perugia, Roma, e Bari.

Gli utenti lamentano totale blackout e problemi di vario tipo con la connessione ad internet.

Dal provider non è emersa alcuna informazione ufficiale in merito. Vi terremo aggiornati.



Aggiornamento 13:30 - Il problema sembra essere in via di risoluzione.