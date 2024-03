Eolo gratis per due mesi: la promozione valida fino al 16 Marzo 2024

Sarà disponibile fino al 16 Marzo 2024 la promozione di Eolo che permette di godere della connettività per due mesi a costo zero, con possibilità di disdire senza pagare alcuna penale.

Prova EOLO gratis per due mesi

L’offerta, come leggiamo direttamente nella pagina dedicata sul sito EOLO, prevede la possibilità di testare gratuitamente il servizio di connettività con fibra ultraveloce per due mesi, e se si sceglie di non disdire successivamente si pagherà 24,90 Euro al mese.

A tale prezzo si ottiene la connettività internet ultraveloce, router WiFi e chiamate illimitate.

Come dicevamo poco sopra, la promozione è valida fino al 16 Marzo 2024 e per tutte le informazioni del caso basta chiamare il numero verde 800.920.921. Tramite il sito web è disponibile anche un tool che consente di verificare la copertura della propria abitazione.