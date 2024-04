EOLO gratis per i primi due mesi: la promo valida fino al 30 Aprile 2024

È stata rinnovata fino al 30 Aprile 2024 la promozione di Eolo che consente di provare per due mesi il servizio di connettività a banda ultralarga a costo zero, con possibilità di disdire. A ciò si aggiunge anche l’attivazione gratuita in cinque giorni per coloro che procedono con la procedura online.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Al termine del periodo promozionale di due mesi, si pagherà 24,90 Euro al mese per ottenere internet ultraveloce, un router WiFi, chiamate illimitate ed installazione rapida. Chiaramente, la disponibilità è legata alla copertura della propria zona con FWA o FTTH. Attraverso il sito web, comunque, è possibile effettuare tutte le verifiche del caso per capire che tipologia di connessione è possibile attivare.



Come si legge direttamente nella pagina di Eolo, l'offerta in questione è caratterizzata da un'elevata affidabilità oltre che una facilità d'installazione: niente SIM card, chiavette o saponette, dal momento che la rete EOLO non si appoggia alla rete mobile cellulare.



EOLO comunque evidenzia come sia disponibile un numero verde raggiungibile tramite il numero 800.920.921 per ottenere tutte le informazioni. Disponibile anche un sistema per essere richiamati in caso d'interesse da parte di un operatore.

È possibile accedere all’offerta ed ottenere tutte le informazioni direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito Eolo.

