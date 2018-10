EOLO regala nove mesi di DAZN ai nuovi clienti che attivano EOLO Super

EOLO, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha siglato un accordo con DAZN che consentirà a tutti i nuovi clienti che attiveranno EOLO Super di avere accesso per 9 mesi alla nuova piattaforma di streaming interamente dedicata allo sport.

Grazie a questa nuova partnership, che rientra all’interno di una strategia di marketing con cui EOLO punta a fidelizzare i suoi nuovi clienti, coloro che attiveranno EOLO Super potranno vedere tutti i migliori eventi e contenuti sportivi di DAZN, sia in diretta che on demand, tra cui 3 partite in esclusiva per ogni giornata di Serie A TIM (più gli highlights di tutti match), tutti gli incontri di Serie BKT, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup, oltre a sport americani (NFL, NHL e MLB), sport da combattimento (boxe, MMA), rugby, e molto altro.

A partire da oggi, in seguito all’avvenuta installazione del servizio EOLO Super, i clienti EOLO potranno attivare l’offerta accedendo alla loro area riservata e scegliendo DAZN dalla lista dei servizi digitali gratuiti. Riceveranno in seguito una mail contenente un codice promozionale e le istruzioni per attivarlo. Dopo aver completato la procedura, potranno vedere i contenuti sportivi di DAZN sui principali dispositivi connessi a internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco.

La promozione sarà legata ad una campagna di comunicazione, la cui creatività è stata sviluppata da Dude, che durerà per tutto il corso dell’anno e coinvolgerà i principali media online, radio e tv.