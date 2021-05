Epic Games fa causa al produttore di occhiali AR Nreal: 'Suona esattamente come Unreal'

Mentre la guerra tra Apple ed Epic Games prosegue infiammando il mondo hi-tech in tribunale, il colosso di Tim Sweeney ha deciso di citare in giudizio anche il produttore di occhiali per la realtà aumentata Nreal. La motivazione è piuttosto semplice ed evidente: secondo Epic il nome “sembra e suona identico” al suo trademark Unreal Engine.

Come riportato da Eurogamer, il caso in questione è stato presentato dalla società nata a Potomac dinanzi al tribunale giusto alla fine della scorsa settimana. Nei documenti hanno presentato la situazione affermando che “non è un caso che il nome di Nreal sembri e suoni praticamente identico” al marchio Unreal. Per questo, in vista del lancio dei primi occhiali AR negli Stati Uniti entro fine 2021 da parte della casa cinese, Epic Games vuole subito giocare le sue carte.

In realtà questo conflitto prosegue dal 2018, quando Epic Games presentò un’istanza per bloccare il marchio Nreal giungendo infine a un accordo con la stessa società. Nelle ultime settimane, però, con il successo di Nreal in Corea del Sud e la diffusione sul mercato asiatico la società del mondo AR via Twitter ha promesso ai fan di tutto il mondo che il 20 maggio 2021 sarà una grande data per il brand, dato che verrà annunciato “qualcosa che stavate tutti aspettando”. Giusto il giorno dopo l’annuncio, Epic Games ha fatto causa all’azienda. Insomma, l’ennesima battaglia per la società statunitense che si aggiunge alla lunga diatriba con la Mela.

A proposito di Apple, a giugno la casa di Cupertino rilascerà lo streaming Lossless su Apple Music.