Epic Games chiude Houseparty: cosa accadrà a Fortnite? I dettagli

Otto persone in video chat. Questa è (o meglio, era) la principale funzionalità di Houseparty, app acquistata da Epic Games nel 2019 e ora pronta ad "andare in pensione".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'azienda di Tim Sweeney ha reso noto il fatto che il servizio verrà chiuso definitivamente a ottobre 2021. L'annuncio da parte di Epic Games è arrivato il 9 settembre 2021 e a quanto pare l'applicazione verrà rimossa essenzialmente nell'immediato dagli store digitali. Effettivamente, già al momento in cui scriviamo non sembra più essere possibile accedere alle pagine ufficiali dell'app relative al Play Store e all'App Store.

Insomma, la software house nota per titoli come Fortnite ha deciso di iniziare subito la fase di "shutdown" del servizio. A proposito del noto videogioco Battle Royale, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente dell'integrazione tra Fortnite e Houseparty effettuata da Epic Games. Ebbene, anche in questo caso sarà possibile continuare a utilizzare il servizio solamente fino a ottobre 2021.

Insomma, nonostante l'ottimo successo ottenuto da Fortnite, l'applicazione di video chat, che secondo la società di Tim Sweeney è stata utilizzata da decine di milioni di utenti, sta per terminare il suo servizio. Tuttavia, in questo contesto Epic Games ha annunciato che il team dietro ad Houseparty è già al lavoro su nuove modalità di interazione tra gli utenti. In parole povere, probabilmente l'azienda ha in mente qualcosa di più grande per Fortnite e semplicemente il servizio Houseparty non rientra più tra i suoi piani.