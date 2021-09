Epic Games e i Radiohead insieme per l'evento 'Kid A Mnesia' su PS5

Nel corso del PlayStation Showcase del 9 settembre c'è stato tantissimo spazio per i nuovi titoli in arrivo su PS5 e PS4, ma i più attenti non si sono lasciati sfuggire anche qualche dettaglio su esperienze al di fuori del panorama videoludico.

Di particolare rilevanza è stato l'annuncio dell'evento digitale dedicato a Kid A Mnesia, iniziativa organizzata dagli stessi Radiohead insieme a Epic Games per celebrare l'anniversario di Kid A e Amnesiac.

Nella descrizione del teaser, pubblicato su YouTube dall'account ufficiale di PlayStation, si legge "Un universo analogico/digitale sottosopra creato da disegni originali e registrazioni per celebrare i 21 anni dall'uscita di Kid A e Amnesiac dei Radiohead".

Ancora non è chiaro di cosa si tratta, del resto nel breve video non è possibile pescare particolari riferimenti se non le note degli stessi Radiohead.

Il progetto verrà portato avanti e sviluppato in collaborazione con namethemachine e Arbitrarily Good Productions e sarà disponibile in modalità multipiattaforma, dunque su Mac, PC e PS5 a partire dal mese di novembre.

