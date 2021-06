Epic Games regala tre mesi del servizio premium Discord 'Nitro'

Dopo aver scoperto costi e funzionalità di Discord, torniamo a parlare della piattaforma di messaggistica preferita dai gamer di tutto il mondo per un'interessante iniziativa promozionale di Epic Games.

Come possiamo leggere sulla pagina dell'iniziativa, "Ottieni 3 mesi di Discord Nitro! Gratis per i nuovi utenti Nitro. L'offerta termina il 24 giugno alle 17:00 ora italiana. Personalizza il tuo profilo, condividi lo schermo in HD, migliora le tue emoj e molto altro ancora!".

L'offerta è dunque valida per i nuovi utenti Nitro, ovvero quegli utenti Discord che non hanno mai beneficiato del servizio su sottoscrizione Discord 'Nitro'. Epic Games offrirà ben tre mesi di abbonamento in omaggio a tutti gli utenti compatibili, per un risparmio totale di 29,97 dollari, sulla base degli attuali costi del piano di abbonamento.

Ricordiamo infatti che l'abbonamento a Discord Nitro ha un costo mensile di 9,99 Dollari oppure 99,99 Dollari in promozione per gli utenti che desiderano effettuare una sottoscrizione annuale.

Il servizio Nitro andrà a sbloccare numerosi vantaggi fra cui la possibilità di effettuare streaming video in HD, condivisione schermo e funzionalità Go Live. L'offerta terminerà il giorno 24 giugno alle 17, ora italiana.

Di recente anche Sony ha volto lo sguardo verso la piattaforma viola. Proprio Jim Ryan ha annunciato infatti che presto il servizio di messaggistica sbarcherà finalmente anche su PlayStation 5.