Epic Games farà ricorso per la questione Apple: sì, anche se ha 'vinto'

D'altronde, in fin dei conti la software house non ha ottenuto ciò che sperava. Fortnite per il momento rimane fuori dall'App Store e molte delle "richieste" di Epic Games sono finite in un "nulla di fatto". Apple può infatti mantenere le attuali commissioni per quello che la riguarda, "bloccare" il sideload delle applicazioni ed evitare di accettare altri negozi digitali. Insomma, non è un caso che Tim Sweeney abbia pubblicato un tweet in cui afferma che la sentenza "non è una vittoria per sviluppatori e consumatori. Epic sta lottando per una concorrenza leale in termini di metodi di pagamento in-app e negozi digitali".

Today’s ruling isn't a win for developers or for consumers. Epic is fighting for fair competition among in-app payment methods and app stores for a billion consumers. https://t.co/cGTBxThnsP — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021

Thanks to everyone who put so much time and effort into the battle over fair competition on digital platforms, and thanks especially to the court for managing a very complex case on a speedy timeline. We will fight on. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021