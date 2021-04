Epic Games Store cambia volto: arriva la sezione dedicata alle app

In attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà il nuovo investimento di Sony, torniamo a parlare dello Store digitale di Epic Games per via dell'inaugurazione di una nuova sezione dedicata interamente alle applicazioni, oltre all'aggiunta di nuovi titoli proprio in questa categoria.

Annunciata con un post sul sito ufficiale, la nuova sezione dedicata alle applicazioni accoglierà al suo interno tutti i software disponibili sulla piattaforma, sia che si tratti di titoli gratuiti che di programmi a pagamento.

Come già anticipato, la scelta di lanciare una nuova categoria non è casuale. Al suo interno infatti è già presente un parco di nuove applicazioni, aggiunte nelle scorse ore al catalogo.

Fra tutte, troviamo itch.io, un vero e proprio store, che raccoglie al suo interno un catalogo di giochi senza DRM in cui gli sviluppatori hanno totale libertà sul caricamento e sulla scelta del prezzo.

Presente anche il browser Brave, basato su Chromium, oltre ad alcune applicazioni per la creazione, fra cui KenShape e Krita.

Ultima, ma certamente non per importanza, l'applicazione iHeartRadio, un servizio gratuito per la riproduzione di musica, podcast e live streaming, che prevede anche la possibilità di personalizzare la propria offerta con un abbonamento All Access per sbloccare la funzione On Demand.

Tutte queste applicazioni vanno ad aggiungersi a Spotify, capostipite di questa interessante operazione di ampliamento dell'offerta di Epic Games Store.