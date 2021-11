Epic Games vs Apple, nuova offensiva di Tim Sweeney: 'Serve un unico App Store universale'

Continua ancora la diatriba tra Epic Games e Apple, anche dopo la sentenza del tribunale con emissione di ingiunzione permanente ai danni della Mela. Questa volta è il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, a parlare contro sia Apple che Google, chiedendo un “unico app store universale” che funzioni su tutte le piattaforme.

Come riportato da Bloomberg, la dichiarazione è stata rilasciata da Sweeney durante un’intervista nel contesto della Global Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness a Seoul, da cui riprendiamo quanto segue: “Ciò di cui il mondo ha davvero bisogno ora è un singolo negozio che funzioni con tutte le piattaforme. In questo momento la proprietà del software è frammentata tra l'App Store iOS, il marketplace Google Play per Android, diversi store su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, quindi Microsoft Store e Mac App Store. […] C'è un mercato degli store, c'è un mercato dei pagamenti e ci sono molti altri mercati correlati. Ed è fondamentale che l'antitrust non permetta a un monopolio in un mercato di usare il proprio controllo [su quel mercato] per imporre il controllo su mercati non correlati”.

Un’accusa quindi rivolta a due delle società più importanti del mondo tech: Big G e la Mela. L’obiettivo è ben chiaro: fornire un servizio universale che funzioni su qualsiasi piattaforma e non frammenti il mercato, pur sempre con il coinvolgimento e lavoro dei vari fornitori come realtà a sé stanti. Un’idea complessa su cui Sweeney e soci in realtà starebbero già lavorando, nel tentativo di creare un sistema per “acquistare software in un unico posto, sapendo che lo avrebbero su tutti i dispositivi e tutte le piattaforme”. Una guerra che, però, attualmente ha bassissime probabilità di giungere alla conclusione voluta dal colosso creatore di Fortnite.

Nel frattempo, anche Apple non se la passa proprio bene in seguito alla sentenza del giudice Rogers, dato che quest’ultimo non ha concesso più tempo all’azienda per modificare l’App Store a vantaggio dei singoli sviluppatori.