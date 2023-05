L'epica battaglia di due orsi grizzly maschi che combattono, in un video

La natura sa essere spettacolare ma anche brutale. Così, mentre Brad Josephs stava visitando il Lake Clark National Park and Preserve, luogo che si trova nel sud dell'Alaska, ha osservato due orsi grizzly (Ursus arctos horribilis) che si stavano scontrando per il dominio durante la stagione degli amori.

Potrete trovare il video qui sopra, direttamente dal canale YouTube del fotografo naturalista, dove ha già ricevuto più di 252.000 visualizzazioni. "Sono rimasto sbalordito dalla determinazione e dalla resistenza di entrambi gli orsi mentre lottavano per i diritti di dominio della stagione degli amori", ha affermato Josephs.

Quando sono su quattro zampe, gli orsi possono raggiungere un'altezza da 0,9 a 1,5 metri; quando si alzano su due zampe, però, raggiungono un'incredibile altezza di 2,7 metri. Questa loro stazza, combinata al peso che può arrivare a 930 chilogrammi, crea un vero e proprio incontro mortale che può durare diversi minuti.

La stagione degli amori per gli orsi è un periodo che solitamente si verifica da maggio a luglio e non è raro che i maschi più grandi scaccino i maschi più piccoli, mentre altri maschi di stazza uguale combatteranno per il dominio (come è possibile vedere in questo video). Alla fine del filmato, uno di questi combattenti "china la testa", un segno della sua sconfitta.

A proposito, sapete che un capra di montagna è riuscita a uccidere un grizzly?