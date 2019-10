L'epica storia di Tuvalu, Paese che guadagna milioni grazie al dominio '.tv'

Può una nazione sostenere parte della sua economia solamente con le royalties provenienti da un dominio Web? A quanto pare sì, visto che la storia di Tuvalu ci insegna che questo è un metodo di business praticabile.

Partendo dalle basi, dovete sapere che spesso i domini dei siti Web non sono altro che le abbreviazioni dei vari Paesi: ".it" per l'Italia, ".de" per la Germania, ".uk" per il Regno Unito e così via. Si chiamano domini di primo livello nazionale, sono riservati agli stati o territori indipendenti e sono pensati proprio per distinguere sin a partire dall'URL la lingua/provenienza dei vari portali. L'ente che si occupa della gestione dei domini di primo livello nazionale deve essere autorizzato dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Tuvalu ha quindi ricevuto l'autorizzazione per utilizzare il dominio ".tv", che per ovvi motivi può essere interpretato anche come "television" e usato quindi a livello internazionale. Le alte cariche di Tuvalu, nazione insulare polinesiana che si trova a metà tra le isole Hawaii e l'Australia, hanno fiutato il business e, già nel 2000, erano riuscite a negoziare con cui venne concesso l'utilizzo del dominio ".tv" per 50 milioni di dollari in royalties da versare nell'arco di 12 anni. In parole povere, per molti anni il Governo di Tuvalu ha ricevuto un milione di dollari ogni tre mesi solamente grazie al suo dominio.

Ma non è finita qui: il dominio ".tv" viene gestito da dotTV, un'azienda di Verisign detenuta per il 20% dal governo di Tuvalu. Nel 2006, Verisign ha stipulato un'alleanza con Demand Media, azienda dell'ex-presidente di MySpace Richard Rosenblatt, per rendere il dominio della nazione più "esclusivo" e orientato verso i contenuti rich media. Attualmente il governo di Tuvalu ha concesso a Verisign di gestire il dominio ".tv" fino al 2021, come riportato da TheDomains. Non è chiaro quanto la piccola nazione (circa 11.000 abitanti al 2017) guadagni attualmente da questo accordo, ma secondo alcune stime si parla di circa 2 milioni di dollari all'anno, ovvero circa il 10% del totale dei guadagni del Governo di Tuvalu.

Tra i siti più popolari ad utilizzare il dominio ".tv" troviamo la piattaforma di streaming Twitch, acquisita da Amazon nel 2014. Il fatto che un sito Web così popolare utilizzi il dominio ".tv" potrebbe comportare la richiesta di ulteriore denaro a Verisign da parte del Governo di Tuvalu alla scadenza dell'accordo nel 2021.

Insomma, vi consigliamo di visitare il nostro canale Twitch: potreste far contenti gli abitanti di Tuvalu (o perlomeno il Governo della nazione).