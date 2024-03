L'epica storia della volpe Rambo, che ha evitato 10.000 trappole e braccata da 55 giorni

Nelle fitte foreste del New South Wales, una volpe ribattezzata Rambo ha tenuto in scacco i conservazionisti australiani con una fuga degna di un film d'azione. Questo esemplare di volpe rossa ha dimostrato un'abilità quasi leggendaria nel sottrarsi a più di diecimila trappole, migliaia di esche velenose e molto altro ancora.

Ad aggiungersi a questa equazione, infatti, c'è molto altro, come decine di appostamenti e lunghi inseguimenti con cani addestrati durate settimane. La sua storia si svolge nella foresta di Pilliga, un'area di conservazione della fauna selvatica dove Rambo ha vissuto indisturbato per oltre quattro anni, diventando l'unico ostacolo alla reintroduzione di specie minacciate come il bilby maggiore e il wallaby dalla coda a spazzola (sapete che si stanno evolvendo per la vita in città?).

Le sue gesta hanno ritardato i piani di conservazione, ma la sua incredibile capacità di evitare la cattura ha affascinato gli esperti e gli appassionati di natura. Nonostante le numerose sfide, Rambo ha continuato a sfuggire a ogni tentativo di cattura, dimostrando una cautela e un'intelligenza eccezionali, probabilmente acuite dalle perdite subite in gioventù.

La sua dieta insolita, basata in gran parte su insetti, e le sue apparizioni fantasma nelle foto delle trappole fotografiche hanno aggiunto mistero alla sua figura. La storia di Rambo si conclude con il suo probabile decesso a seguito di eventi alluvionali, segnando la fine di una saga che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di conservazione.

La sua eredità, tuttavia, vive nella maggiore sicurezza ora garantita alle specie reintrodotti nell'area, un tributo alla resilienza della natura di fronte agli sforzi umani per dominarla. A tal proposito, ecco a voi il primo ibrido tra un cane e una volpe al mondo.