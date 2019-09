Questo è l'epico viaggio di un pinguino che dovrà percorrere 2500 km per tornare a casa

Un piccolo pinguino appartenente alla specie Fiordland ha compiuto un lunghissimo viaggio raggiungendo l’Australia dove è stato catturato e curato.

I pinguini Fiordland (Eudyptes pachyrhynchus) è una specie di pinguini crestati che vivono in Nuova Zelanda.

Questi simpatici uccelli acquatici possono nuotare per molti km lontano dalle loro coste ma il nostro piccolo amico ha veramente esagerato, riuscendo a raggiungere le coste dell’Australia che si trova a circa 2500 km dalle coste della Nuova Zelanda, il loro habitat naturale.

Questa specie può passare molto tempo in acqua tanto che, sulla loro coda, possono svilupparsi dei cirripedi, crostacei peduncolati che si innestano solitamente su oggetti galleggianti.

Una volta giunto sulle coste dell’Australia, il protagonista di questa storia, secondo quanto afferma Michael Lynch, capo veterinario del Melbourne Zoo, era sottopeso e spossato per il lungo viaggio e non avrebbe potuto farcela a percorrere i 2500 km per tornare a casa.

Il piccolo pinguino è stato quindi nutrito e reidratato per parecchi giorni fino a che non è stato rimesso in forze dal team di veterinari dello zoo.

L’importanza di salvare questo esemplare è stata dettata anche dal fatto che appartiene ad una specie in via di estinzione con solamente 5000 individui in natura.

Riuscire a rimetterlo in forze voleva dire dargli più probabilità di riuscire a fare il viaggio di ritorno a casa.

L’intero trattamento di cure sembra sia durato un mesetto in totale e, alla fine, all’animale è stato inserito un microchip e, subito dopo, rilasciato in natura.

Il viaggio di ritorno non sarà semplice, come probabilmente non lo è stato quello di andata, ma ora il nostro piccolo amico ha un vantaggio in più: le amorevoli cure del team dello zoo di Melbourne lo hanno rimesso in perfetta salute e gli hanno aumentato le probabilità di sopravvivenza in mare aperto.