Epidemia di cervi zombie si sta diffondendo nel mondo, allarme tra gli esperti

Per la prima volta nella storia, il Parco Nazionale di Yellowstone ha confermato un caso di malattia cronica del deperimento (CWD) in un cervo mulo. Questa malattia, talvolta chiamata "malattia dei cervi zombie", causa la degenerazione cerebrale in cervi, alci e alci e ha un tasso di mortalità del 100% negli animali che infetta.

Non esiste attualmente un vaccino o un trattamento noto per questa malattia, e i biologi non hanno ancora sviluppato una strategia efficace per eradicarla una volta stabilita. La CWD è stata rilevata per la prima volta in un cervo in cattività in un impianto di ricerca in Colorado alla fine degli anni '60 e poi in cervi selvatici nel 1981. Da allora, si è diffusa in almeno 31 stati degli Stati Uniti continentali e anche in Norvegia, Svezia, Finlandia, Canada e Corea del Sud.

Il cervo mulo che è risultato positivo alla CWD era stato originariamente catturato vicino a Cody, Wyoming, e dotato di un collare GPS a marzo come parte di uno studio sulla popolazione. Quando l'animale è morto, i biologi hanno ricevuto un avviso via email e hanno recuperato la carcassa dall'istmo che separa le parti sud e sud-est del Lago Yellowstone.

Gli scienziati ritengono che la CWD sia causata da proteine ​​​​mal ripiegate chiamate prioni. Questi si accumulano nel cervello e in altri tessuti e si diffondono molto probabilmente attraverso i fluidi corporei, sia tramite contatto diretto naso a naso sia attraverso la contaminazione ambientale indiretta. Nei suoi stadi avanzati, la malattia può causare sintomi come sbavatura, orecchie cadenti, mancanza di coordinazione, letargia, magrezza e mancanza di paura degli esseri umani.

La malattia ha un lungo periodo di incubazione di circa 18-24 mesi, quindi "la maggior parte degli animali CWD positivi che vengono raccolti sembrano completamente normali e sani", secondo il Wyoming Game and Fish Department. Ad oggi, i ricercatori non hanno trovato prove forti che la CWD possa essere trasmessa agli esseri umani, e non è chiaro se le persone possano essere infettate dai prioni CWD. La malattia è stata sperimentalmente dimostrata di infettare scimmie scoiattolo e topi da laboratorio che portano alcuni geni umani.

Come precauzione, i Centers for Disease Control and Prevention raccomandano di evitare di consumare carne che è risultata positiva alla CWD e suggeriscono ai cacciatori di prendere precauzioni come testare cervi o alci prelevati da aree infette da CWD, stare lontano da animali con sintomi evidenti e usare guanti di lattice quando si vestono l'animale o si manipola la carne.

"Ciò che abbiamo imparato a livello personale da Covid-19 è che è difficile controllare una malattia quando la trasmissione avviene prima che compaiano i sintomi", afferma Paul Cross, biologo della ricerca presso il Northern Rocky Mountain Science Center dell'USGS. "Quindi, questa è una domanda impegnativa che ci vorrà molto tempo per rispondere empiricamente. Ma i parchi nazionali svolgono un ruolo importante nel fornire luoghi per osservare e studiare come funzionano gli ecosistemi."

