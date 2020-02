L'epidemia di coronavirus sta avendo un effetto inaspettato sull'ambiente

Non tutto il male viene per nuocere: le emissioni cinesi di carbonio sono diminuite di almeno 100 milioni di tonnellate nelle ultime due settimane, secondo uno studio pubblicato mercoledì dal Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) in Finlandia. Il motivo? Colpa del nuovo coronavirus.

La diffusione del virus, che ha ucciso oltre 2.000 e infettato oltre 74.000 persone in tutta la Cina, ha portato a un calo della domanda di carbone e petrolio, con una conseguente e ovvia riduzione delle emissioni, secondo uno studio pubblicato sul sito web Carbon Brief.

Nelle ultime due settimane, la produzione giornaliera di energia elettrica nelle centrali a carbone ha raggiunto un minimo di quattro anni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre la produzione di acciaio è scesa a un minimo di cinque anni. La Cina è il maggiore importatore e consumatore di petrolio al mondo, e la produzione nelle raffinerie nella provincia di Shandong è scesa al livello più basso da 2015, secondo il rapporto.

"Le misure per contenere il coronavirus hanno portato a riduzioni della produzione dal 15% al ​​40% nei settori industriali chiave", scrivono i ricercatori. "È probabile che questo abbia spazzato via un quarto o più delle emissioni di CO2 del paese nelle ultime due settimane, il periodo in cui l'attività sarebbe normalmente ripresa dopo le vacanze del Capodanno cinese". Tuttavia, questa riduzione è temporanea. "Dopo che il coronavirus si calmerà, è molto probabile che le fabbriche massimizzeranno la produzione per compensare le loro perdite durante il periodo di spegnimento", afferma Li Shuo, consulente politico di Greenpeace China.

Attualmente, però, le emissioni della combustione di combustibili fossili nei veicoli e nelle centrali elettriche sono diminuite del 36% rispetto allo scorso anno, secondo un altro studio.