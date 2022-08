L'epidemia del sonno di 'The Sandman' è reale e ha causato 500.000 morti

La serie TV The Sandman è recentemente sbarcata su Netflix ed è riuscita a convincere tutti coloro che avevano dei dubbi sull'adattamento, così come affermano nella recensione di The Sandman i nostri colleghi. Tuttavia, sapete che l'epidemia del sonno di cui si parla nell'opera è reale? Nel mondo reale ha ucciso più di 500.000 persone.

Nell'opera di finzione la "malattia del sonno" si diffonde in tutto il mondo dopo che il Signore dei sogni rimane intrappolato nel mondo della veglia da un incantesimo. Quella nominata in The Sandman è chiamata encefalite letargica e intorno al 1910 e il 1920 colpì milioni di persone.

Si tratta di una patologia infiammatoria dell'encefalo causata da un virus non ancora identificato che colpì per la prima volta Romania, Austria, Spagna e Francia nel 1916-17. Successivamente dal 1918 al 1920 si estese a tutta l'Europa occidentale e poi nel resto del mondo.

I sintomi sono molto particolari: la malattia è caratterizzata da febbre alta, mal di gola, mal di testa, letargia, ritardo della risposta fisica e mentale, inversione del sonno e catatonia (anomalie motorie, emotive e comportamentali). Nei casi più gravi, i pazienti possono entrare in uno stato simile al coma e possono anche sperimentare movimenti oculari anormali.

"Erano coscienti e consapevoli, ma non del tutto svegli; stavano seduti immobili e senza parole tutto il giorno sulle loro sedie, totalmente privi di energia, slancio, iniziativa, motivazione, appetito, affetto o desiderio; osservavano tutto ciò che accadeva su di loro senza attenzione e con profonda indifferenza", ha scritto il dottor Oliver Sacks, che all'Abraham Hospital di New York negli anni '60 curò coloro che erano affetti dalla malattia. "Non trasmettevano né provavano la sensazione della vita; erano inconsistenti come fantasmi e passivi come zombi."

"I sintomi neurologici si presentavano molto rapidamente, come nel caso di una ragazza che ha avuto un'improvvisa emiplegia mentre tornava a casa da un concerto. Entro mezz'ora si è addormentata ed è morta 12 giorni dopo", hanno scritto Leslie Hoffman e Joel Vilensky in un articolo del 2017 sul secolo successivo all'epidemia.

La cosa ancora più assurda è che la causa della malattia rimane, in gran parte, un mistero. Una teoria è che sia stata causata dal virus responsabile della pandemia influenzale del 1918. A proposito, sapete che esiste una condizione davvero rarissima e tremenda chiamata "Insonnia familiare fatale"?