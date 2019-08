Nell'epoca dell'IoT anche le stampanti possono essere dispositivi a rischio

I ricercatori del NCC Group hanno scoperto alcune vulnerabilità, presenti in sei modelli di stampanti comunemente usate dalle aziende che le espongono a potenziale attacchi e a furti di dati.

Le falle sono state scoperte dopo una serie di test su applicazioni e servizi web oltre che sull’aggiornamento firmware. Il team ha provato stampanti di tutti i grandi produttori tra cui HP, Ricoh, Xerox, Lexmark, Kyocera e Brother.

I ricercatori presenteranno i dati nelle conferenze di settore come il DEF CON, Hack in the Box e 44Con, durante l’anno in corso.

Se le vulnerabilità venissero utilizzate dai malintenzionati, i danni potrebbero essere davvero ingenti: crash dei dispositivi, violazione degli accessi, fughe di dati, backdoors e installazioni di spyware. Fortunatamente tutte le falle saranno riparate a breve tramite patch.

Matt Lewis, a capo del team di ricerca, ha detto: “le stampanti sono device sul mercato da molto tempo e non vengono considerate nell’ambito dell’IoT. L’implementazione della sicurezza durante lo sviluppo del ciclo vitale mitigherebbe gran parte dei rischi. È Importante che i produttori continuino ad investire e che i team IT aziendali si proteggano con precauzioni minime: modifica delle impostazioni predefinite e aggiornamento periodico del firmware”.

In un’epoca in cui ogni cosa è connessa, il tema della sicurezza digitale diventa sempre più centrale, persino per i dispositivi a cui siamo abituati da tempo