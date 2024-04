In epoca Vittoriana si usava un sistema esplosivo per contrastare i ladri di tombe

L'Inghilterra vittoriana si armava contro i ladri di cadaveri con un'invenzione tanto insolita quanto mortale: le "torpedini da bara". La notte del 17 gennaio 1881, nel silenzio di un cimitero di Mount Vernon, Ohio, il destino colse un malcapitato saccheggiatore di tombe, vittima di un'esplosione che mise fine ai suoi loschi intenti.

Il motivo dell'uso di questi esplosivi era semplice: tenere lontani che voleva "arricchirsi" a causa dell'incessante domanda di corpi da parte delle scuole di medicina post-Guerra Civile. In questo contesto macabro, le "torpedini da bara" emergevano come l'ultimo grido della tecnologia funeraria, dispositivi carichi di pallini di piombo pronti a detonare all'apertura non autorizzata della bara.

Inventori dell'epoca, spinti dal crescente bisogno di proteggere il riposo eterno, brevettarono vari modelli di queste armi sepolcrali. Philip K. Clover, artista dell'Ohio, propose una versione iniziale che, simile a un piccolo fucile, era incastonata nel coperchio della bara, pronta a scoccare una mortale raffica a chiunque osasse profanare la tomba.

Thomas N. Howell, invece, ideò un meccanismo esterno simile a una mina terrestre, collegato alla bara mediante fili, che detonava al minimo contatto. Queste creazioni, benché sorgessero dalla necessità di tutelare la dignità dei defunti, riflettevano anche l'ingegno e la peculiarità dell'epoca vittoriana, un periodo caratterizzato da un misto di fascino e orrore verso la pratica anatomica e il suo impatto sulla società del XIX secolo.

Nonostante l'indubbio interesse storico e la vivace discussione suscitata dai giornali dell'epoca, le prove dell'uso effettivo di tali dispositivi rimangono scarse, lasciando intuire che, più che una pratica diffusa, rappresentassero una risposta simbolica e inventiva alla paura del furto di cadaveri (anche se si mangiavano le mummie).

Con l'avanzare del tempo e il mutare delle leggi sull'anatomia, che garantivano alle scuole di medicina un accesso legale ai corpi, il mercato nero dei cadaveri e l'interesse per questi dispositivi si affievolirono, relegando le "torpedini da bara" a un curioso aneddoto dell'epoca vittoriana (dove sono le nate le radici del Natale).

