È la fine di un'epoca: Yahoo Gruppi sta per chiudere, verranno eliminati tutti i contenuti

Yahoo Gruppi è un servizio che veniva molto utilizzato dagli utenti nei primi anni della diffusione del Web. Nata nel 2001, questa community è sempre stata un luogo di ritrovo e discussione, ma adesso, anche per via della diffusione dei più moderni social network, è arrivato il momento di chiudere.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite il sito ufficiale di Yahoo, dove si legge che a partire dal 21 ottobre 2019 gli utenti non potranno più caricare contenuti. Inoltre, dal 14 dicembre 2019 tutti i contenuti pubblicati in precedenza verranno rimossi definitivamente. Insomma, se avete utilizzato Yahoo Gruppi in passato, avete qualche mese di tempo per salvare tutto ciò che avete caricato sul sito.

La chiusura del servizio era nell'aria da molto tempo, visto che il sito è praticamente inutilizzato al giorno d'oggi. Le aree di discussione si sono ormai spostate sui social network ed era praticamente impossibile tornare indietro. Nonostante questo, è sempre un po' triste vedere chiudere servizi storici come Yahoo Gruppi. Pensate che il sito ha ospitato per anni migliaia di gruppi di discussione in decine di lingue diverse.

Insomma, in questi giorni abbiamo visto chiudere definitivamente diversi progetti importanti, come lo store di Windows Phone 8.1 e la piattaforma di realtà virtuale Google Daydream.