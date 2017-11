ePrice: dal 6 al 23 Novembre, ogni giorno per 1 ora, 60 prodotti a solo 0.99€

Mancano 3 settimane al Black Friday 2017 (24 Novembre) masta già scaldando i motori, il noto portale di e-commerce dedicato al mondo del tech ha già iniziato a proporre diversi sconti e, a sorpresa, ha lanciato le

Il funzionamento è semplice e molto interessante: ogni giorno, dal 6 fino al 23 Novembre, in un’ora segreta e sempre diversa della giornata (tra le 06 e le 24), comunicata poco tempo prima attraverso i canali ufficiali, verranno messi in vendita 60 pezzi al prezzo speciale di 0,99€. Vi ricordiamo che ciascun utente potrà acquistare al massimo un prodotto al giorno a 0,99€ e se un altro acquirente concluderà l’ordine prima di voi e le scorte finiranno, verrete avvisati che il prezzo del prodotto è tornato ad essere quello precedente. Si rivela quindi necessario essere molto veloci per accaparrarsi il prodotto a quel prezzo.

Se non doveste fare in tempo a concludere l’affare, avrete comunque la possibilità di consolarvi grazie a 30 prodotti, ogni giorno diversi, scontati fino al 70%.

Tutte le regole e i prodotti sono visionabili direttamente sul sito di ePrice.