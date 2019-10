ePrice dà il via al Fuoritutto: fino al 90% di sconto su 2.000 prodotti

ePrice dà oggi il via al Fuoritutto, che abbraccia oltre 2mila prodotti su cui viene proposto uno sconto fino al 90%. Nella promozione rientrano grandi elettrodomestici, smart tv, macchine fotografiche, prodotti d'informatica e tanto altro, tra cui notebook e PC Desktop.

Partendo dal comparto audio/video, la tv QLED Samsung QE75Q9FN da 75 pollici 4K può essere acquistata al prezzo di 3.039,99 Euro, mentre la TCL QLED U65X9006 da 65 pollici passa a 999,99 Euro.

Per quanto riguarda l'informatica, il MacBook Air con display da 12 pollici Retina con processore Intel Core m3 Dual Core è disponibile, con consegna veloce a 999,99 Euro. In offerta troviamo il processore Intel Core i5-8600K a 199,99 Euro. Il monitor da gaming Acer Predator da 29,5 pollici invece può essere acquistato al prezzo di 499,99 euro.

Dal fronte delle componenti per PC, citiamo ance la scheda madre ROG Maximus Xi Hero a 249,99 Euro, oltre che il processore Intel Core i7-8700k a 369,99 Euro. La ASUS ROG Strix Z390 invece è disponibile al prezzo di 199,99 Euro.

E' disponibile a prezzo scontato anche un'ampia offerta di fotocamere e videocamere, con particolare focus su accessori, obiettivi fotografici e binocoli. Non mancano le periferiche come monitor e stampanti ed i giocattoli per i più piccoli.

Per tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale.