Eprice lancia i Samsung TV Days: fino al 40% di sconto su TV QLED e 4K

Eprice ha annunciato che fino al 15 Dicembre saranno attivi sul proprio sito web i "Samsung TV Days", una serie di promozioni sui TV della società coreana, dai QLED ai 4K. Le offerte sono davvero tante, ma vediamo quali sono le più interessanti.

Partendo dai QLED, il Samsung QE55Q700TATXZT da 55 pollici è disponibile a 1.699,99 Euro, il 19% in meno rispetto ai 2.099,99 Euro, per un risparmio di 400 Euro. Interessante anche la promozione sul QE75Q70TATXZT da 75 pollici, che passa a 1.799,99 Euro, 300 Euro in meno dai 2.099,99 Euro imposti dal produttore. Sempre restando in ambito QLED, il QE82Q70RATXZT da 82 pollici è disponibile a 2.628,99 Euro: lo sconto è del 42% se si tiene conto che di listino costa 4.499,99 Euro.

Tra gli altri TV in offerta, troviamo l'UE75TU7090UXZT da 75 pollici, che passa a 929,99 Euro, il 24% in meno dai 1.229,99 Euro, per un risparmio netto di 300 Euro. L'UE75TU8070UXZT da 75 pollici può essere portato a casa a 1.199,99 Euro: lo sconto è del 25%, pari a 400 Euro, rispetto al prezzo imposto di listino da Samsung, di 1.599,99 Euro. Infine, l'UE50TU7170UXZT da 50 pollici viene proposto a 389,99 Euro: 110 Euro in meno rispetto ai precedenti 499,99 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.