ePrice: le migliori offerte di Aprile 2024 sui prodotti tech e d'elettronica

Anche ePrice, in questo aprile 2024, propone una serie di sconti molto interessante sui prodotti tech e d’elettronica, vediamo quali sono i più interessanti.

LE MIGLIORI OFFERTE EPRICE DI APRILE La friggitrice ad aria Xiaomi è disponibile al prezzo di 57,90 Euro, il 9% in meno rispetto ai 63,63 Euro di listino.

In sconto, nell’ambito degli sconti alla rovescia che scadranno alle 23:59 del 14 Aprile 2024, troviamo anche il laptop HP Ulltrabook 250 G9, con monitor da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core i5-1235U, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile a 488,99 Euro fino ad esaurimento scorte, con costo di trasporto di 10 Euro.

L’iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte, in titanio naturale, è disponibile a 1233,90 Euro: in questo caso la consegna a casa è gratuita, ma ePrice nella scheda tecnica evidenzia che sono disponibili solo pochi pezzi, motivo per cui consiglia di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse. Tra gli smartphone però segnaliamo anche la promozione sul Motorola Edge 30 Neo 5G con 8GB di RAM e 256 gigabyte di storage, che passa a 168,07 Euro.

In sconto, infine, troviamo anche il Lenovo Tab P12 da 12,7 pollici con schermo 3K, processore octa core, 8GB di RAM, 128 gigabyte di memoria espandibili con slot microSD e fotocamera da 8 megapixel. Il tablet può essere acquistato a 406 Euro.

Per tutte le altre offerte vi rimandiamo al sito di ePrice.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.