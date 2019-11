ePrice partecipa al Single Day: fino al 70% di sconto su smartphone, tv e PC

Non solo Gearbest, anche ePrice partecipa quest'oggi al Single Day con un' interessante promozione che consente di goderefino al 70% di sconto su prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui PC, smart tv e smartphone.

L'all in one ADJ con monitor da 21,5 pollici Full HD e processore Intel Celeron 3865U con 4 gigabyte di RAM ed hard disk da 500 gigabyte può essere acquistato a 299,99 Euro, mentre il mini PC Intel Barebone con CPU Intel Core i5 e Windows 10 Home passa a 499,99 Euro, per uno sconto di 200 Euro netti rispetto al costo di listino.

Tra le offerte del giorno troviamo anche iPhone Xs da 64 gigabyte ad 887 Euro, mentre il televisore Samsung QLED da 49 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 599,99 Euro.

In offerta compare però anche un SSD Samsung da 1 terabyte serie 860 QVO da 2,5 pollici a 115,99 Euro.

Sempre dal fronte dei televisori, salendo di prezzo e restando nel fronte Samsung troviamo un TV a LED da 55 pollici a 911,19 Euro, mentre un monitor da 27,5 pollici LG a Led passa a 141,03 Euro, mentre il processore Intel Core i3-7100 Kaby Lake dual core è disponibile a 130,99 Euro.

La lista completa può essere consultata tramite questo indirizzo. Su tutti i prodotti è disponibile la consegna gratuita e la possibilità di ritirare gli ordini direttamente nei punti vendita.