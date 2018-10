ePrice rimborsa l'IVA su TV QLED 4K, PC, tablet, notebook e monitor fino al 14 Ottobre

Interessante nuovo volantino lanciato da ePrice ed attivo fino a domani 14 ottobre sia online che nei vari punti vendita. Fondamentalmente il negozio rimborsa l'IVA sulla maggior parte dei propri prodotti, che spaziano tra TV, notebook, 2-in-1, tablet, desktop, all in one e monitor.

Nel regolamento troviamo che "il cliente riceverà un Buono Sconto pari al valore dell'IVA dei prodotti promozionati acquistati con un medesimo ordine, pari quindi al 22% del prezzo di acquisto sostenuto dei prodotti promozionati, calcolato sul prezzo IVA esclusa* (ad esempio: prezzo €488, imponibile €400, IVA €88, buono sconto €88)".

Ma vediamo insieme quelli che sembrano essere i prodotti più interessanti. Partiamo come sempre dal comparto televisivo, diviso in categorie da ePrice.

Fronte TV QLED citiamo il Samsung QE55Q7F da 55 pollici Ultra HD 4K che può essere acquistato a 1.239,99 Euro, per un risparmio complessivo di 210 Euro, ma è anche interessante la TV QLED Ultra HD 4K da 55 pollici U55X9006 di TCL, che è disponibile a 877,99 Euro. Più varia ovviamente l'offerta per i televisori Ultra HD 4K con pannello a LED: il Philips 49PUS8303/12 da 49 pollici con funzionalità Ambilight ad esempio è in promozione a 769,99 Euro, mentre l'Hisense H50U7A da 50 pollici può essere portato a casa a 547,99 Euro, un prezzo leggermente più basso rispetto ai 528,99 Euro del 49UJ620V di LG.

Ovviamente più ricca l'offerta sui portatili, notebook e tablet, ma vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale.

