ePrice, tre giorni di prezzi shock + extra sconto del 10%

Non è solo la giornata del nuovo volantino di Mediaworld. Quest'oggi infatti anche ePrice ha lanciato la nuova promozione battezzata "prezzi shock + extra sconto del 10%", che permette di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica, a cui si aggiunge uno sconto extra del 10% visibile direttamente nel carrello.

Tra i prodotti in sconto segnaliamo la TV QLED da 55 pollici 4K Samsung a 949,99 Euro, rispetto ai 1.499,99 euro di listino, mentre il modello QLED HDR 8K da 65 pollici sempre della società coreana passa a 2.789,99 Euro, per un risparmio superiore ai mille Euro se si confronta con il prezzo di listino di 3.998,99 Euro. Sempre restando in ambito TV, troviamo anche la smart TV della Serie 7 di Philips con diagonale da 55 pollici Ultra HD 4K a 699,99 Euro, mentre l'OLED Ultra HD 4K della Serie 8 passa a 1.699,99 euro.

Molto interessante anche l'offerta sull'SSD da 500GB Samsung 860 EVO da 2,5 pollici, ad 81,99 Euro dai 149,99 Euro precedenti.

Fronte hardware, il processore intel Core i9-9900K è disponibile a 559,99 Euro, mentre l'AMD Ryzen 9 3900X passa a 539,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Ricordiamo ancora una volta che a quelli elencati nella pagina si deve aggiungere uno sconto extra del 10% che viene visualizzato nel carrello. La scadenza è in programma alle 23:59 del 12 Gennaio.