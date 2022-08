Epson accusata di far smettere di funzionare stampanti dopo un certo periodo di utilizzo

Non sembra trattarsi di un periodo roseo per il mondo delle stampanti. Dopo l'intricata questione delle stampanti Canon in loop, che ha dato grattacapi a non poche persone, ora alcuni utenti stanno discutendo sul Web in merito a una presunta operazione non propriamente gradevole che sarebbe stata effettuata da Epson (queste le accuse).

In particolare, stando a quanto riportato da Gizmodo, nonché a quanto scritto da Mark Tavern su Twitter, alcune persone stanno iniziando a fare riferimento a una presunta situazione di "obsolescenza programmata". In questo contesto, il già citato Haven ha segnalato che la stampante Epson di sua moglie, definita come "molto costosa", avrebbe fatto comparire a schermo un messaggio che indicava la fine del ciclo di vita del prodotto.

In seguito alla comparsa di questo messaggio, la stampante, fino a quel momento apparentemente perfettamente funzionante, avrebbe smesso di poter essere utilizzata, richiedendo un intervento di manutenzione o una sostituzione. Come ben potete immaginare, presumibilmente a pagamento. L'utente non ha esitato a definire "oltraggiosa" la situazione, attirando l'interesse di un buon numero di persone sul Web.

A quanto pare, sarebbe stato "scoperto" che questo messaggio di errore farebbe riferimento ai cuscinetti presenti all'interno della stampante, adibiti alla raccolta dell'inchiostro in eccesso. Ebbene, questi ultimi si consumerebbero col tempo e sarebbero dunque il motivo dietro alla questione del "termine del ciclo di vita". Secondo Fight to Repair, questa situazione riguarderebbe modelli come Epson L130, L220, L310, L360 e L365, anche se potrebbe trattarsi di una lista non esaustiva. Per il momento Epson non ha risposto alle richieste di Gizmodo in merito alla questione, dunque la situazione non è propriamente chiara, ma le accuse mosse dagli utenti non sono di certo passate inosservate sul Web.