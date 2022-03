Equinozio di marzo: è ufficialmente arrivata la primavera nell'emisfero settentrionale

Ah la primavera: stagione piena di Sole, colori e allergie. Nella giornata di ieri, 20 Marzo 2022 esattamente alle 16:33, per l'emisfero settentrionale della Terra è arrivato l'equinozio, ovvero quando il nostro pianeta raggiunge il punto nella sua orbita in cui il suo asse non è inclinato rispetto al Sole.

Così come ben sappiamo, il nostro mondo impiega circa 365 giorni per orbitare attorno alla nostra stella. Non è il movimento del pianeta intorno a Sole che determina le stagioni ma è l'asse (in poche parole l'inclinazione) a determinare i cambiamenti stagionali in diverse parti del globo.

L'equatore - una linea immaginaria - divide la Terra in due parti uguali che vengono chiamati emisferi: l'emisfero nord (chiamato anche emisfero boreale o emisfero settentrionale) e l'emisfero sud (chiamato emisfero australe o emisfero meridionale). Mentre la parte nord del mondo (in cui ci siamo anche noi) sperimenterà prima la primavera e poi l'estate, nella parte del sud si susseguiranno l'autunno e l'inverno.

Il prossimo grande evento astronomico dell'emisfero settentrionale sarà il solstizio d'estate, che si verificherà il 21 giugno 2022 (esattamente alle 10:14). L'inclinazione dell'asse terrestre creerà quindi il giorno più lungo nell'emisfero settentrionale, mentre nell'emisfero australe ci sarà il solstizio d'inverno, che risulterà essere il giorno più corto dell'anno.