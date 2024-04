Equipaggio della nave che del crollo del ponte a Baltimora è bloccato sull'imbarcazione

Da oltre due settimane, l'equipaggio del cargo Dali, coinvolto nell'incidente che ha danneggiato il ponte Francis Scott Key a Baltimora, rimane confinato a bordo suscitando perplessità e interrogativi sulla loro situazione attuale.

Il Reverendo Joshua Messick, direttore esecutivo del Baltimore International Seafarers' Center, ha chiarito che la nave è ancora considerata in servizio e l'equipaggio non è stato trattenuto contro la propria volontà; piuttosto, sta collaborando attivamente con le agenzie impegnate nelle operazioni di recupero e pulizia.

Questo impegno è confermato anche dal rappresentante dell'Autorità Portuale del Maryland che ha sottolineato come l'equipaggio del Dali sia ancora coinvolto nel mantenimento dello stato attuale della nave e nel supporto alle missioni dell'Unified Command.

Nonostante fossero preparati per un viaggio di 35 giorni, con scorte sufficienti, le circostanze hanno prolungato la loro permanenza nel porto di Baltimora ben oltre le previsioni iniziali e, se la nave dovesse rimanere ancorata ulteriormente, la situazione dell'equipaggio potrebbe complicarsi ancora di più.

L'equipaggio ha avuto accesso a risorse per la salute mentale, alloggi religiosi e attività per il sostegno morale, fondamentali per affrontare l'isolamento in acque straniere e le conseguenze dell'incidente che ha causato la morte di sei lavoratori migranti presenti sul ponte al momento della collisione.

Nonostante un membro dell'equipaggio sia stato temporaneamente trasportato via per cure mediche, è stato prontamente riportato a bordo e, come ha spiegato Messick, organizzare ulteriori permessi di sbarco risulta complicato anche in circostanze meno gravi.

Data la natura ancora attiva delle indagini e la posizione della nave, che non consente un facile accesso alla terraferma, l'equipaggio si trova in una situazione di stallo, senza la possibilità di godere di un vero e proprio permesso a terra.

