Un equipaggio spaziale è bloccato fra le stelle e la colpa è delle navicelle russe

Le astronavi russe sono tenute insieme “con un filo metallico e nastro adesivo”, sono queste le parole con la quale Sean O'Keefe, ex amministratore NASA, descrisse i dispositivi aerospaziali di matrice russa, l’anno scorso su Futurism. Il recente danneggiamento della capsula Soyuz di Roscosmos sembra dar adito alla sentenza.

Potrebbe volerci ancora un bel po’ di tempo affinché i viaggiatori spaziali professionisti Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin e l’astronauta della NASA Frank Rubio possano tornare sulla Terra. I cosmonauti sono letteralmente bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in attesa che un velivolo per il viaggio di ritorno li vada a prendere. La NASA sta attualmente provvedendo al recupero degli agenti.

Il motivo per cui l’Agenzia abbia posticipato, per la seconda volta, il viaggio di ritorno degli astronauti risiede nell’inefficiente sistema refrigerante che caratterizza le capsule Soyuz, le quali stanno tentando da Natale di far tornare sulla Terra i poveri cosmonauti. L’ennesimo tentativo di rimpatrio è previsto per il 19 febbraio, mentre Sergei Krikalev di Roscosmos sembra avere tutt’altri progetti per gli agenti: “Probabilmente prolungheremo la permanenza di questo equipaggio, Expedition 68, sulla stazione per diversi mesi in più”.

Non sappiamo attualmente quale siano le intenzioni degli amministratori di Roscosmos e NASA, quel che è certo è che Prokopyev, Petelin e Rubio staranno fra le stelle molto più del dovuto.