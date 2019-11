Fine di un'era per Apple: Jony Ive ha lasciato la società

A quasi sei mesi dall'annuncio ufficiale, Jony Ive ha ufficialmente lasciato Apple. A conferma di ciò è arrivato l'aggiornamento della pagina Corporate del sito web del colosso di Cupertino, da cui è stata rimossa la biografia dello storico designer inglese.

Il posto di Ive, che ha contribuito in maniera importante allo sviluppo ed il design di prodotti come iPod, iPhone ed iPad, sarà preso da Evans Hankey, che diventerà il nuovo capo del team di design ed assumerà il ruolo di VP of Industrial Design insieme al VP of Human Interface Design, Alan Dye.

Al momento nessuno dei due è incluso nel sito Corporate, ma probabilmente le pagine saranno aggiornate prossimamente.

Ive ha lasciato Apple in via ufficiale a giugno, quando ha annunciato che creerà una società di consulenza di design insieme a Marc Newson, chiamata LoveForm, che probabilmente avrà il colosso di Cupertino tra i primi clienti. La curiosità degli utenti intorno al successore dell'inglese è tanta, anche alla luce dell'importanza che ha avuto per la Mela Morsicata il 52enne di Londra, che dal 2007 in poi si è anche occupato del design di iOS.

L'uscita di scena di Jony Ive si aggiunge a quella del VP of Communications, Steve Downling, anch'esso rimosso dalla pagina.