Fine di un'era, CD Baby non distribuirà più CD e vinili: il futuro della musica è digitale

Lo storico distributore di musica indipendente CD Baby ha annunciato che non venderà più CD, vinili, cassette e DVD ad Amazon ed altri distributori. La notizia è stata data tramite una mail inviata ai propri clienti dove si legge che il magazzino chiuderà ed i clienti avranno 60 giorni di tempo per la restituzione delle unità in inventario.

Nella nota, CD Baby spiega che “la distribuzione digitale in luoghi come Spotify, Amazon Music e Apple Music continuerà”, e probabilmente la scelta di abbandonare il fisico è proprio legata al fatto che la musica si sta spostando sempre più verso il digitale, sebbene le vendite di vinili abbiano segnato un record.

Fondata nel 1998 a Woodstock, CD Baby è stato uno dei primi rivenditori di CD che ha puntato su internet per vedere dischi fisici di artisti indipendenti. Noto soprattutto negli USA, ha più di 15mila negozi fisici, ma ha anche saputo stare al passo dei tempi dal momento che è diventato uno dei partner di lancio dell’iTunes Store di Apple nell’aprile 2003. Nel 2019 per una cifra di 200 milioni di Dollari è stata acquistata da Downtown Music Holdings, una società specializzata nella gestione dei diritti d’autore.

Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere tramite i commenti.