Fine di un'era: da oggi Internet Explorer è ufficialmente morto e non funziona più

Oggi si chiude ufficialmente un’era per il mondo dell’informatica. Come ampiamente preannunciato lo scorso dicembre, Microsoft ha lanciato l’aggiornamento che di fatto uccide Internet Explorer definitivamente.

L’update è stato lanciato tramite Edge, e non potrà essere rimosso in alcun modo. Se si prova ad aprire il vecchio browser Internet Explorer, si visualizzerà un banner in cui è presente l’indicazione che “il futuro di Internet Explorer è Microsoft Edge” con conseguente reindirizzamento a quest’ultima applicazione in automatico.

Microsoft spiega che la migrazione non riguarderà solo l’apertura del nuovo browser, ma anche tutti i dati memorizzati in Internet Explorer che passeranno in automatico ad Edge senza la necessità di alcun intervento da parte degli utenti.

I riferimenti visivi ad IE come le icone sulla barra delle applicazioni continueranno ad essere presenti, ma nel corso dei prossimi mesi saranno rimossi. Il colosso di Redmond ha spiegato che la rimozione completa avverrà entro il 13 Giugno 2023 tramite un aggiornamento di Windows Security, ma per coloro che sono più impazienti sarà disponibile un update facoltativo a partire dal 23 Maggio 2023.

Lo scorso giugno alcuni avevano già costruito una tomba con Internet Explorer, dal momento che già da diverso tempo non è più utilizzato dagli utenti a causa della lentezza e dei problemi di sicurezza riscontrati.