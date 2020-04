Fine di un'era: Samsung mette ufficialmente fine all'assistente vocale S Voice

Se seguite il mercato degli smartphone da qualche anno, sicuramente vi ricorderete dell'assistente vocale di Samsung chiamato S Voice. Infatti, prima del boom di questi servizi e dell'arrivo dell'attuale Bixby, l'azienda sudcoreana aveva già lanciato un'applicazione piuttosto interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e GSMArena, S Voice ha fatto il suo debutto sugli smartphone Samsung nel 2012, lo stesso anno in cui Apple ha deciso di puntare su Siri (la prima versione di quest'ultimo risale proprio all'ottobre del 2012). In molti ricordano S Voice per la sua implementazione su un dispositivo del calibro di Galaxy S III (sì, si scriveva staccato), il top di gamma di Samsung di quell'anno (smartphone che ha lasciato un ricordo indelebile nella mente degli appassionati).

Per chi non avesse avuto quel dispositivo, parliamo dell'epoca di Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Alla fine, Galaxy S III è stato portato ufficialmente fino alla versione 4.4.2 KitKat. In ogni caso, tornando a S Voice, si trattava di un assistente vocale limitato rispetto a quelli odierni. Tuttavia, è stato un passo importante per l'azienda, in quanto permetteva, ad esempio, di effettuare chiamate e avviare applicazioni. Probabilmente, dunque, sul volto di più di qualche appassionato starà scendendo una lacrimuccia in questo momento.

Samsung ha già annunciato che dispositivi come lo smartwatch Gear S3, che fanno ancora uso di S Voice, riceveranno un aggiornamento che porterà con sé Bixby. Per quanto riguarda le tempistiche, la società sudcoreana afferma che S Voice smetterà di funzionare il 1 giugno 2020. Insomma, è la fine di un'era.