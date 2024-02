Fine di un'era per gli smartphone Android: addio a uno storico marchio rugged

Qualcuno tra di voi potrebbe ricordarsi della recensione di Motorola Defy, legata al 2021. Ebbene, adesso la speranza di vedere un ulteriore tentativo di rilancio del settore degli smartphone rugged sembra svanire in modo importante. Infatti, il brand alla base di quel sodalizio sta chiudendo.

I più attenti tra di voi si ricorderanno infatti che dietro al progetto Motorola Defy, nonché dietro alla serie CAT, c'era Bullitt Group, azienda simbolo dei rugged. Per intenderci, non sono in pochi gli appassionati del mondo Android (e smartphone in generale) ad associare quest'ultimo termine alla società con sede nel Regno Unito. Qualcuno si ricorderà, ad esempio, anche di progetti come Land Rover Explore e Kodak Ektra.

Ora, però, come indicato anche da fonti quali The Verge, Mobile World Live e Gizchina, il produttore di smartphone sta chiudendo i battenti. Prima di giungere a questo epilogo, sarebbe stata tentata una ristrutturazione, ma alla fine tutto il personale sarebbe stato licenziato a fine gennaio 2024. A confermare la situazione ci hanno pensato anche alcuni ex dirigenti, che hanno pubblicato post in merito su LinkedIn.

A inizio anno, il quotidiano britannico Telegraph indicava tra le cause della decadenza del brand le difficoltà riscontrate nel competere con marchi come Samsung e Apple. Non è chiaro attualmente, se, come indicato in quel contesto, Bullitt proseguirà effettivamente in altri settori come quello della connettività satellitare, spostando quantomeno alcuni dipendenti in una nuova società di proprietà dei creditori, oppure se si sia optato per altre modalità, come sembra emergere nelle ultime ore. Tuttavia, quel che è chiaro è che la produzione di smartphone è stata interrotta.

Ben Wood, analista di CCS Insight, ha definito l'uscita del marchio dal mercato come "una vera perdita per il settore". D'altronde, il nome di Bullitt Group circolava in ambito smartphone dalla fondazione legata al lontano 2009 e nel corso degli anni non sono mancate collaborazioni con brand storici, come indicato in precedenza.