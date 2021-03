Scopriamo il maestoso palazzo dell'imperatore Diocleziano, simbolo della crisi dell'Impero

Diocleziano (244-313 d.C.) fu uno dei più importanti imperatori romani del periodo tardo-antico. Al contrario dei suoi predecessori, che costruirono maestose ville nella penisola italica, dove potersi rifugiare e vivere gli ultimi anni della loro vita, l'imperatore di fine Duecento decise di erigere un imponente palazzo in Croazia.

Prima di tutto: chi era Gaio Aurelio Valerio Diocleziano? E cosa fece di così importante per l'Impero alla fine del terzo secolo?

Egli tentò di riformare il sistema politico-territoriale dell'impero, costituendo la cosiddetta "tetrarchia" dei Cesari e degli Augusti. Diocleziano sarebbe diventato augusto dell'impero d'Oriente, insieme al cesare (da lui nominato) Galerio; ad occidente, invece, Massimiano divenne augusto dell'impero e nominò come suo cesare Costanzo Cloro.

Ponendo una fine a quella che era stata la cosiddetta "Crisi del III secolo", cioè un periodo di quasi 50 anni dove si susseguirono varie figure imperiali, la cui permanenza dipendeva solo dal volere dell'esercito (una sorta di anarchia militare), nel 305 d.C. Diocleziano decise di ritirarsi a vita privata nel suo palazzo in Croazia, che venne costruito probabilmente a partire dal 293 d.C.

Visitabile ancora oggi e considerato patrimonio dell'umanità, l'intero complesso, con annesse le sue mura, coincidono con il nucleo originario del centro storico della città croata di Spalato.

Come detto prima, al contrario dei suoi predecessori, come Tiberio o Nerone, il palazzo di Diocleziano non era una villa semplice e, soprattutto, non si trovava in Italia. Questo perché i tempi, rispetto ai primi decenni dalla costituzione dell'Impero, nel 27 a.C., erano profondamente cambiati. Ormai vi era una netta separazione tra i domini occidentali e quelli orientali, di cui Diocleziano ne era la guida.

Inoltre, a differenza delle altre lussuose costruzioni di villeggiatura, il palazzo dell'imperatore di fine Duecento, aveva una cinta muraria, alta 18 metri e spessa 2, e quattro grandi portoni, la cui funzione era quella di fare da via di fuga nel caso vi fosse stata un'invasione da parte dei nemici - considerando gli eventi turbolenti che caratterizzarono l'intera epoca precedente e successiva.

Certo, l'arte architettonica e decorativa era, ed è tutt'oggi, di grandissimo valore, tanto quanto le ville dei predecessori. Tuttavia, è palese sin da subito come, l'ideologia di base fosse quella di dare un aspetto principalmente militarizzato a tutto l'impianto.

Come le basi militari, il palazzo era diviso in quattro sezioni principali. Per esempio, nel quadrante posto a Nord vi erano le stanze e gli appositi edifici per gli schiavi e i servi; in quello meridionale, invece, vi erano gli appartamenti privati dell'imperatore - dov'è tutt'oggi possibile trovare tracce di un vestibolo e un tempio dedicato al dio Giove.

Alla morte di Diocleziano, il palazzo iniziò a perdere il suo valore. Rientrava, sì, tra i possedimenti dell'Impero, ma venne usato solo per accogliere i membri espulsi della famiglia imperiale.

Nel 614, invece, con le invasioni degli Avari e degli Slavi, Salona (una città a pochi chilometri di distanza dal palazzo) venne rasa al suolo e la vecchia casa dell'antico imperatore gravemente danneggiata. I pochi cittadini rimasti decisero di trasferircisi dentro, costruendo le proprie case e andando, gradualmente, a formare il nucleo dell'odierna "città vecchia" di Spalato.