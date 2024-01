Erazer, il 2024 si apre all'insegna delle prestazioni: le novità dal CES

Dopo una esaltante Paris Game Week per Erazer, anche il 2024 si apre all'insegna di prodotti intriganti e pronti alle sfide videoludiche del prossimo anno. Ecco tutte le novità di Erazer al CES 2024.

Si parte dai nuovi e aggiornati Erazer Beast X40 e X40e, entrambi aggiornati con i nuovi processori Intel Core di Quattordicesima Generazione e fino all'Intel Core i9-14900HX. La differenza sostanziale tra i due modelli è da ricercare nella grafica e nella dissipazione: l'X40e offre le prestazioni della RTX 4070 conservando la sua portabilità in ogni occasione, mentre l'X40 può contare su tutta la potenza della RTX 4090 in tandem con un sistema di dissipazione a liquido esterno, che garantisce fino al 10% di prestazioni in più. Un sistema, quello proposto dall'azienda tedesca, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione dell'Erazer Beast X40.

Molto interessante anche l'Erazer Major X20, anch'esso aggiornato alle opzioni più recenti di Intel, tra cui anche l'i9-14900HX. In un formato più compatto rispetto alle precedenti powerhouse, il Major X20 offre comunque le solide performance della RTX 4070 con uno schermo dotato di tecnologia G-SYNC e tastiera meccanica Cherry MX Ultra Low Profile.

I nuovi prodotti Erazer saranno disponibili a partire dal mese di febbraio 2024 presso i rivenditori partner del brand.