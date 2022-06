L'erba gatta ha un effetto sorprendente: i gatti la adorano perché è anche un antizanzare!

I nostri amici felini hanno una particolare attrazione per l’erba gatta, lo sappiamo bene. Altrimenti detta “Nepeta cataria”, questa pianta rende i gatti particolarmente euforici o addirittura “violenti” verso di essa, tanto che i gattini spesso strappano le foglie e si danno alla distruzione sfrenata. Ciò, però, ha anche uno scopo medicinale.

Secondo una recente ricerca pubblicata su iScience, l’effetto psicoattivo irresistibile dell’erba gatta non porta soltanto i felini a provare veri e propri attacchi di piacere, bensì ha un effetto importante contro gli insetti. All’interno di piante come la Nepeta cataria, la Valeriana officinalis e l’Actinidia polygama (detta altrimenti vite d’argento) troviamo sostanze chimiche come il nepetalactolo e il nepetalactone, molecole che fungono da repellente contro le zanzare.

Allo studio hanno partecipato sedici gatti, ai quali sono stati dati campioni di erba gatta intatta, accartocciata, strappata e foglie di vite d’argento, cercando di capire se anche la condizione della pianta può avere un impatto nella percezione da parte dell’amico a quattro zampe. Sorprendentemente, è davvero così: la vite d'argento già danneggiata, e poi ulteriormente colpita da artigli e denti dei felini, porta a una emissione di molecole dieci volte superiore a quello delle foglie ancora intatte. Non solo la concentrazione è più alta, ma il mix di molecole è addirittura più complesso e più potente.

Come affermato dall’autore dello studio Masao Miyazaki, “Il nepetalactolo rappresenta oltre il 90 percento degli iridoidi totali nelle foglie intatte, ma questo scende a circa il 45 percento nelle foglie danneggiate poiché gli altri iridoidi aumentano notevolmente. La miscela iridoide alterata corrispondente alle foglie danneggiate ha promosso una risposta molto più prolungata nei gatti”.

