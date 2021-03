Questa erbaccia potrebbe essere molto utile contro tumori e diabete

Un tipo di erbaccia invasiva, chiamata Andropogon virginicus, originaria negli Stati Uniti sudorientali si è fatta strada in Canada, Australia e Giappone, invadendo il territorio. Tuttavia, una nuova ricerca ha dimostrato come possa essere utilizzata a beneficio degli esseri umani... in un modo davvero incredibile e inaspettato.

"Sebbene l'A. Virginicus sia stata considerata una specie invasiva dannosa senza valore economico, i suoi estratti sono fonti promettenti di agenti antiossidanti, antidiabetici e antitumorali", afferma l'autore dell'articolo Tran Dang Xuan dell'Università di Hiroshima. Questa pianta, infatti, una volta arrivata in un nuovo habitat lo conquista, ed è quasi impossibile da sradicare.

Nel nuovo studio, pubblicato sulla rivista Plant, è stato riscontrato che i campioni estratti dall'erba hanno alti livelli di flavonoidi che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie significative. Testandoli con una grande varietà di linee cellulari, gli esperti hanno visto che le sostanza dell''A. Virginicus si legavano efficacemente ai radicali liberi, prevenendo così danni alle cellule.

La sua applicazione, tra le tante cose, potrebbe aiutare a prevenire le macchie dell'età e le azioni cellulari a catena che possono portare al diabete di tipo 2. Inoltre, quando applicato a una linea di leucemia mieloide cronica (raro tumore del sangue), le sostanze chimiche estratte sembravano uccidere le cellule tumorali (ma non è l'unico metodo).

Il prossimo passo? Elaborare un processo per isolare i composti responsabili e identificare nuovi usi. Speriamo bene.