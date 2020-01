Trovato ad Ercolano un cervello umano vetrificato dall'eruzione del Vesuvio

E’ stato scoperto nel famosissimo sito archeologico di Ercolano il cervello, completamente vetrificato, di una delle vittime della furia del Vesuvio.

Tutti conosciamo la tragica storia che ha colpito Ercolano, Pompei, Stabia e Oplontis, cittadine dell’antica Roma completamente distrutte dalla furia del Vesuvio che ha eruttato nel 79 d.C. sommergendo case e persone di cenere e lapilli, uccidendo e distruggendo qualsiasi cosa in quei momenti terribili. Ed è proprio ad Ercolano che un gruppo di esperti dell’Università di Napoli ha fatto una scoperta unica nel suo genere: il cervello di un abitante dell’antica città completamente vetrificato. La storia di questa scoperta risale al 1960 quando è stato trovato il cadavere di uno sfortunato abitante di Ercolano.

Il corpo era adagiato su un letto che doveva essere fatto di legno, ricoperto poi della cenere proveniente dal vulcano in eruzione. All'interno della sua testa gli esperti hanno trovato un frammento di vetro di colore nero e lucido. Lo studio è stato pubblicato su The New Journal of Medicine dove gli scienziati ci raccontano che quel pezzo di vetro è, probabilmente, ciò che rimane del cervello della sfortunata vittima dell’ira del vulcano. Le alte temperature (siamo nell'ordine dei 520°C), come ci dice la ricerca, hanno innestato nell'organo un processo noto come vetrificazione che lo ha portato a diventare un compatto pezzo di vetro nero e lucido.

Che sia un cervello è probabilissimo perché all'interno del vetro sono presenti delle proteine che, normalmente, si trovano nei cervelli umani e degli acidi grassi che sono generalmente comuni nei capelli. D'altronde, sul cadavere e nelle immediate vicinanze dello stesso non sono stati trovati altri pezzi di vetro del genere. Insomma, è molto probabile che ciò che è stato trovato fosse il risultato di un processo chimico che ha trasformato, per mezzo di un elevato sbalzo termico, il cervello di un povero abitante di Ercolano in un pezzo di vetro.