Ecco quante ere glaciali ci sono state su Marte negli ultimi 300-800 milioni di anni

Anche Marte, così come la Terra, ha vissuto momenti con un clima incredibilmente freddo. Mentre queste ere glaciali arrivano e se ne vanno, i ghiacciai si espandono e si contraggono lungo la superficie del pianeta, lasciando delle cicatrici visibili che gli scienziati possono studiare alla ricerca della storia passata del mondo.

C'è una domanda fondamentale sulla questione: le cicatrici lasciate sul pianeta sono il risultato di più ere glaciali negli ultimi 300-800 milioni di anni? O c'è stata una continua era glaciale che li ha generati tutti? Rispondendo a questa domanda, gli scienziati potrebbero riempire alcune grandi lacune nella loro comprensione della storia di Marte.

Secondo un nuovo studio (pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences) di Joe Levy, scienziato planetario e assistente professore di geologia alla Colgate University, Marte ha attraversato più ere glaciali.

C'è una differenza sostanziale tra i ghiacciai di Marte e quelli della Terra: i ghiacciai che si sono formati durante l'ultima era glaciale della Terra, quando si sono espansi, hanno spinto un sacco di roccia davanti a loro. Dopo che si sono ritirati, hanno lasciato tutte quelle rocce; i ghiacciai di Marte, invece, non si sono mai ritirati e sono ancora lì.

"Tutte le rocce e la sabbia trasportate su quel ghiaccio sono rimaste in superficie", ha dichiarato Levy. "È come mettere il ghiaccio in un frigorifero sotto tutti quei sedimenti." Per lo studio, il team ha utilizzato le immagini di 45 diversi ghiacciai catturate dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Il lavoro del team ha mostrato che il Pianeta Rosso potrebbe aver avuto da 6 a 20 ere glaciali distinte negli ultimi 300-800 milioni di anni.