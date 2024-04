eReader Kobo Libra 2 da 7' e Antiriflesso ORA SUPER SCONTATO!

Kobo Libra 2 è un eReader davvero apprezzato su Amazon, con una media voti di 4,7 su quasi 2.900 recensioni al momento della scrittura. Tra le tante caratteristiche, troviamo la connessione WiFi integrata, una memoria da 32 GB e la Tecnologia Carta E Ink. Oggi puoi prenderlo con il 19% di sconto, quindi lo paghi solo 144,99 euro!

Il touchscreen HD è da 7" quindi la lettura sarà confortevole. Le dimensioni vanno aggiunte a un display più veloce, che volta le pagine più rapidamente. Antiriflesso, potrai leggere anche in piena luce al parco o in giardino o in spiaggia mentre prendi la tintarella.

La luminosità regolabile di ComfortLight PRO e la tecnologia di riduzione della luce blu limitano l’affaticamento degli occhi, per leggere anche fino a tardi senza poi avere problemi ad addormentarsi. Inoltre, la modalità scura offre la possibilità di scegliere l’opzione del testo bianco su sfondo nero.

Il suo design ergonomico lo rende estremamente comodo da tenere in mano. Puoi usare i pulsanti per voltare pagina quando hai una mano occupata. Molto comodo quindi quando si sta in piedi sui mezzi pubblici o si sta facendo altro con una mano.

Supporta gli audiolibri Kobo tramite la tecnologia wireless Bluetooth, grazie ai 32GB di memoria sarà possibile contenere fino a 24.000 eBook, 150 audiolibri Kobo, o un mix di entrambi.

