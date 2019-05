Gli eredi di Harold Arlen fanno causa ad Apple, Amazon e Google per pirateria

Gli eredi di Harold Arlen, il musicista che ha creato la popolare composizione "Over the Rainbow" ed altre numerosi canzoni diventate classici della musica, hanno fatto causa ad Apple, Google, Amazon, Microsoft e Pandora per aver venduto registrazioni non autorizzate della traccia.

La notizia è stata data da Forbes, che nota come le compagnie siano coinvolte in una "massiccia operazione di pirateria musicale" che coinvolgerebbe oltre 6.000 canzoni.

Arlen ha composto alcune delle più famose colonne sonore del 20esimo secolo, sia per film di Hollywood che musical di Brodway. "Over the Rainbow" è stata composta insieme al paroliere EY Harburg per il film Il Mago di Oz, ed ha vinto il Premio Oscar nel 1939 per la migliore canzone originale.

La lista delle copie pirata citate dagli eredi figurano tracce dell'album Once Again di Ethel Ennis, che è disponibile su Apple Music.

I legali sostengono che le società di cui sopra starebbero distribuendo 6.000 registrazioni non autorizzate che in alcuni casi sarebbero vendute a prezzi inferiori rispetto alle versioni originali. I giganti della Silicon Valley sono accusati di non aver preso provvedimenti per bloccare la diffusione, in quanto "più copie e registrazioni offrono garantiscono una maggiore possibilità di attirare utenti che effettuano acquisti o ascolti in streaming".

Nella denuncia vengono anche citati casi in cui le registrazioni dell'artista sarebbero pubblicate con la copertina originale, ma con l'etichetta appositamente rimossa al PC.

Per tale ragione, la famiglia Harlen ha chiesto il massimo risarcimento.