Eredità della sonda Cassini: Teti, la luna di Saturno, davanti agli anelli del pianeta

La sonda Cassini è stata lanciata il 15 ottobre 1997 con lo scopo di studiare Saturno. Ha adempiuto alla sua missione per ben 13 anni quando poi, come gran finale, si è schiantata sulla superficie del gigante gassoso. Cassini è stata fondamentale per lo studio del pianeta, e durante il suo viaggio ci ha fornito una quantità inestimabile di dati.

Recentemente, a ricordare lo strumento è stato il sito della NASA, che ha pubblicato una foto "scattata" proprio dalla sonda. L'immagine (visibile in calce all'articolo) raffigura Teti, uno dei sessantadue satelliti di Saturno.

Teti è un mondo coperto - quasi - interamente da ghiaccio d'acqua (esattamente come gli anelli del pianeta), con una temperatura superficiale è di circa -187 °C. L'aspetto del satellite è molto simile a quello della nostra luna, con una superficie fortemente craterizzata.

Il cratere più grande di Teti si chiama Odisseo, con un diametro di 445 chilometri, è tra i più grandi del sistema solare. Il corpo celeste è grande 1.062 chilometri di diametro, un terzo di quello della nostra luna (che è grande circa 3.400 chilometri).

Nell'immagine è possibile distinguere chiaramente l'emisfero della luna rivolto a Saturno, ruotato di 43 gradi a destra. L'immagine è stata scattata alla luce visibile (il 14 luglio 2014) con la videocamera ad angolo stretto montata sulla sonda Cassini.