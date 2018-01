Ericsson aderisce al progetto Roma5G: firma al Campidoglio

entra a far parte del progettocon il quale la Capitale si candida a diventare una delle prime città in Europa a disporre di infrastrutture mobili di quinta generazione.

Con l’accordo siglato stamane si avvia una partnership finalizzata allo sviluppo e alla sperimentazione di servizi innovativi basati su reti 5G pre-commerciali in alcune aree del territorio urbano, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ericsson metterà a disposizione di Roma Capitale le proprie competenze e soluzioni tecnologiche avanzate in ambito 5G, utili alla sperimentazione dei sistemi trasmissivi, affinché la città di Roma possa beneficiare dei vantaggi competitivi offerti dal 5G e dalle reti mobili di ultima generazione.

“Siamo lieti che il progetto #Roma5G si arricchisca della collaborazione di un nuovo importante partner. Crediamo fortemente nello sviluppo delle nuove reti di quinta generazione e vogliamo portare a Roma le eccellenze mondiali del settore per attrarre investimenti sul territorio e offrire migliori servizi ai cittadini. L'adesione di Ericsson e le altre adesioni che stiamo definendo in questi mesi testimoniano come il modello di Roma laboratorio nazionale sia ormai una realtà riconosciuta e apprezzata”, commenta l’Assessore a Roma Semplice Flavia Marzano.

Con 3 centri di Ricerca e Sviluppo in Italia, dove è presente dal 1918, Ericsson è impegnata nell’evoluzione delle attuali reti mobili verso il nuovo standard con molteplici casi d’uso già testati a più livelli in tutto il mondo, grazie ad ingenti investimenti e alle partnership siglate con 36 operatori, oltre 20 partner industriali e 45 istituti accademici a livello globale.

Contestualmente, il ConsumerLab di Ericsson ha presentato a livello internazionale il rapporto “Towards a 5G consumer future” – ad oggi, il più ampio studio al mondo sulle aspettative dei consumatori in materia di 5G – andando così a definire lo scenario in cui dovranno intervenire gli operatori del settore impegnati a preparare il terreno per l’arrivo del nuovo standard mobile.